Circuito completo de los tenderos exclusivos: desde el anaquel hasta el mercado negro

Panorama puso al descubierto el funcionamiento de las redes dedicadas al robo sistemático de productos en tiendas por departamento de alta gama. Se trata de los llamados tenderos exclusivos, delincuentes que actúan con sigilo y utilizan sofisticados bloqueadores de sensores para burlar los sistemas de seguridad. Las cámaras de videovigilancia captaron cómo aprovechan momentos de distracción del personal para sustraer prendas de vestir y otros artículos de valor.



El material robado no se queda en manos de los autores del hurto. Una vez fuera del establecimiento, los delincuentes trasladan los productos hasta mercados informales, conocidos como cachinas o ferias callejeras. En estos espacios, la mercadería es vendida a precios muy por debajo del valor real, atrayendo a compradores que muchas veces desconocen el origen ilícito de los productos.



Una característica particular de este ilícito comercio es que muchos artículos conservan las etiquetas originales de las tiendas, lo que evidencia la rapidez con la que estos bienes son puestos en circulación en el mercado negro. Además, los tenderos actúan en grupo y emplean mochilas forradas con materiales que impiden el disparo de alarmas electrónicas, perfeccionando así su accionar delictivo.



OPERAN CON IMPUNIDAD



Las autoridades policiales ya investigan estos casos como parte de una red de robo y comercialización ilegal que afecta no solo a grandes comercios, sino también a la economía formal del país. Se espera que con la difusión de estos videos y testimonios se logre identificar a los implicados y desarticular esta modalidad de delito que opera con total impunidad en zonas concurridas de Lima.





