Secretos del confidente de Martín Vizcarra: deudas del jefe del plan de gobierno de Perú Primero

Rudy Ramos León, uno de los fundadores del partido Perú Primero y actual jefe del plan de gobierno de esta agrupación liderada por el expresidente Martín Vizcarra, está envuelto en una grave denuncia por una deuda millonaria derivada del impago del alquiler de un departamento en Surco. Según reveló Panorama, Ramos y su pareja no han cumplido con el pago de varios meses de arrendamiento, acumulando una deuda que supera los S/80 mil, incluyendo intereses.



La denuncia fue hecha por Karina Sarmiento y su esposo, propietarios del inmueble, quienes confiaron en que el alquiler les permitiría iniciar una nueva vida en Luxemburgo ante la creciente inseguridad en el país. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando Rudy Ramos dejó de cumplir con los pagos acordados. Lejos de ofrecer una solución, el dirigente político habría amenazado a la propietaria con denunciarla por acoso si continuaba exigiendo el pago.



Panorama también mostró imágenes en las que la pareja de Rudy Ramos, Leysi Pérez, aparece grabando videos de TikTok dentro del departamento, lo que pondría en evidencia que no tienen intenciones de desocupar el inmueble. Al ser abordada por un equipo de este programa, la joven declaró no estar al tanto de la deuda y afirmó que es su pareja quien debe responder por los pagos pendientes.



RUDY RAMOS Y VIZCARRA



Este nuevo escándalo golpea directamente a la imagen del partido Perú Primero, agrupación con la que el expresidente Martín Vizcarra pretende continuar en la vida política. La cercanía de Rudy Ramos con Martín Vizcarra y su rol clave en la elaboración del plan de gobierno del partido plantean serios cuestionamientos sobre la ética y responsabilidad de quienes integran su círculo más cercano.

