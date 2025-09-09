GRABADO el 09-09-2025

Investigan licitaciones en gestión del alcalde de Ate Edición Mediodía Noticias Perú

El alcalde de Ate, Franco Vidal, está en el centro de una investigación tras revelarse presuntas irregularidades en licitaciones públicas que involucran a empresas con vínculos comunes. Según expertos, si se confirma una colusión, podrían aplicarse sanciones legales. El alcalde niega cualquier relación con las compañías y pide que se realicen las investigaciones correspondientes.



Mediodía, Noticias Perú



9 de septiembre de 2025.

Investigan licitaciones en gestión del alcalde de Ate Edición Mediodía Noticias Perú

