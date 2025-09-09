GRABADO el 09-09-2025

Investigan licitaciones en gestión del alcalde de Ate Edición Mediodía Noticias Perú

El alcalde de Ate, Franco Vidal, está en el centro de una investigación tras revelarse presuntas irregularidades en licitaciones públicas que involucran a empresas con vínculos comunes. Según expertos, si se confirma una colusión, podrían aplicarse sanciones legales. El alcalde niega cualquier relación con las compañías y pide que se realicen las investigaciones correspondientes.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

