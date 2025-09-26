GRABADO el 26-09-2025

La atractiva oferta gastronómica de Fusión América Espectáculos (HOY)

¡MÁS CERCA DE USTEDES!

Así fue la inauguración de 'Fusión' , una oferta de América 360 que busca unirnos con el público. Además, 'Fusión' no solo ofrece sabor y música, sino que también permite conocer a las estrellas de América Televisión.



Capítulos:

00:00 La atractiva oferta gastronómica de Fusión

02:00 'Fusión' une al público y a las estrellas de América Televisión



Conducido por Rebeca Escribens



