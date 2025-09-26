GRABADO el 26-09-2025

EDICIÓN MEDIODÍA El Monstruo quiso sobornar a la Policía paraguaya shorts

EDICIÓN MEDIODÍA El Monstruo quiso sobornar a la Policía paraguaya shorts



En Paraguay, un operativo con más de 30 agentes arrestó a El Monstruo, quien figuraba entre los más buscados de Sudamérica. La Policía paraguaya explicó que la detención se realizó en una vivienda alquilada recientemente, gracias a información proporcionada por las autoridades de Perú. Ahora, Interpol se encargará del proceso de extradición.



américatelevisión éricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Pollito amarillo el alias que delató al transgresor digital de la FAP Cuarto Poder Perú.

Millonario presupuesto para los comisionados del Congresox Cuarto Poder Perú.

Giro en la hipótesis sobre la muerte de José Miguel Castro Cuarto Poder Perú.

Otros contratos millonarios y la misma familia en Ate Cuarto Poder Perú.

Las confesiones de El monstruo Cuarto Poder Perú.

La guarida paraguaya de 'El Monstruo' Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Transportistas marchan en Lima por mayor seguridad Edición Mediodía Noticias Perú.

Trump amenaza con excluir ciudades del Mundial 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.

Prisión preventiva con fines de extradición en Paraguay Edición Mediodía Noticias Perú.

Fiscalía investiga aportes ilícitos a campaña de Villarán Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA El Monstruo quiso sobornar a la Policía paraguaya shorts.

Daddy Yankee compartió imágenes de su visita al Perú América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Daddy Yankee compartió su visita a Lima shorts.

La atractiva oferta gastronómica de Fusión América Espectáculos (HOY).

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.