GRABADO el 25-09-2025

Detienen a alias El monstruo en Paraguay Edición Mediodía Noticias Perú

Las autoridades de Paraguay arrestaron a alias El monstruo en San Lorenzo, un ciudadano peruano incluido en la lista de los más buscados de Sudamérica. El sujeto sería extraditado a Perú, donde enfrenta acusaciones por delitos graves relacionados con crimen organizado.



