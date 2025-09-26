Prisión preventiva con fines de extradición en Paraguay Edición Mediodía Noticias Perú
La justicia de Paraguay dictó prisión preventiva con fines de extradición contra Erick Luis Moreno Hernández. El procesado fue trasladado a un penal de máxima seguridad en la ciudad de Emboscada, donde permanecerá mientras avance su proceso de extradición al Perú.
