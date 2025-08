GRABADO el 30-07-2025

OTRO ROCHE INTERNACIONAL Bolivianos le exigen disculpas a Dina por calificarlos de "país fallido"

LA RECHAZAN HASTA EN BOLIVIA El discurso por Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte, en el que calificó a Bolivia como un "país fallido", generó un fuerte rechazo en el país vecino. Autoridades bolivianas calificaron sus declaraciones de "inadmisibles", mientras que diversos sectores de la ciudadanía exigieron disculpas públicas por parte de la mandataria peruana. En ese contexto, el activista boliviano Jaime Quiñones sostuvo que Boluarte no representa a los peruanos y la acusó de alegrarse por las dificultades que atraviesa Bolivia. La tensión se agudizó aún más luego de que el canciller peruano, Elmer Schialer, anunciara que no habrá rectificación respecto a lo dicho por la jefa de Estado.



