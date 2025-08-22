GRABADO el 22-08-2025

Disparan nueve veces contra local de eventos en Comas: ataque sería por cobro de cupos (2/2)

A pesar de que el Gobierno de Dina Boluarte informa que se está luchando contra la criminalidad en el país, los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose diariamente en Lima. Esta vez, un local de eventos ubicado en la Av. Túpac Amaru de Comas, fue baleado nueve veces.

De acuerdo a las revelaciones de los vecinos, desconocidos llegaron hasta las inmediaciones del establecimiento que se usa para la realización de eventos, y percutaron sus armas de fuego en más de 15 oportunidades, generando un pánico entre los residentes.

HIPÓTESIS DE LA POLICÍA

Tras este hecho, llegó hasta el lugar, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes han recogido todas las pruebas necesarias para comenzar la investigación respectiva. Desde la entidad, no se descarte que el ataque sea producto al cobro de cupos.

Finalmente, un equipo de 24 Horas pudo conocer que los criminales se comunicaron con el número del local, donde les están exigiendo a los propietarios del establecimiento que desembolse S/30 mil, caso contrario volverán con los ataques.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 22/08/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

