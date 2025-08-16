GRABADO el 16-08-2025

ALIANZA LIMA VENCE A ADT: Hinchas reaccionan al triunfo blanquiazul en Matute Líbero

AlianzaLima superó a ADT en Matute y los hinchas blanquiazules no ocultaron su emoción. Entre la alegría por los tres puntos y la tristeza por la despedida de Erick Noriega, la hinchada íntima dejó en claro que confía en dar pelea por el TorneoClausura y en hacer historia a nivel internacional. El triunfo fortalece al equipo de cara al próximo clásico frente a Universitario y al decisivo duelo por la CopaSudamericana en Quito

Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

BARCELONA VS MALLORCA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero.

Alianza Lima derrotó a ADT en la despedida de Erick Noriega en Matute .

ALIANZA LIMA VENCE A ADT: Hinchas reaccionan al triunfo blanquiazul en Matute Líbero.

ALIANZA LIMA VS ADT FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

ERICK NORIEGA SE DESPIDIÓ DE MATUTE TRAS SER FICHADO POR GERMIO Líbero.

ALIANZA LIMA GANA 3-1 DE LOCAL ANTE ADT Líbero.

SERGIO PEÑA ANOTÓ SU PRIMER TANTO CON ALIANZA LIMA EN EL 2025 Líbero.

ALIANZA LIMA venció 3-1 al ADT en el estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura Líbero.

Hernán Barcos impacta tras goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores Líbero.

RAÚL RUIDÍAZ HABLA ACERCA DEL POLÉMICO VIDEO EN SUS REDES SOCIALES Líbero.

ESTE SERÍA EL MONTO QUE RECIBIRÍA ALIANZA LIMA POR EL PASE DE ERICK NORIEGA A GREMIO Líbero.

ERICK NORIEGA le PONE FIN a su paso por ALIANZALIMA para jugar en GREMIO Líbero.

UNIVERSITARIO vs SPORTHUANCAYO: Todos los datos para ver EnVivo el partido por la Liga1 Líbero.

ALIANZA LIMA VS ADT: Hora y canal del partido aquí Líbero.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.