GRABADO el 04-11-2025

Desarticulan mafia que robaba joyas en viviendas: detenidos tienen antecedentes policiales

En medio del paro de transportistas convocados para este martes 4 de noviembre, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron un golpe contra la criminalidad, después de poder desarticular a una mafia que se dedicaba al robo de joyas en viviendas de Lima.



¿CÓMO SE DIO LA INTERVENCIÓN?



En declaraciones a 24 Horas, el jefe de la División de Estafas, el coronel Freddy Delgado, brindó una serie de detalles sobre el procedimiento que realizaron los efectivos de la PNP contra los sujetos, quienes habían preparado una estrategia para evadir la intervención.



Tres de los detenidos se desplazaban siempre en un vehículo preparado para una huida rápida. El conductor permanecía en la unidad. Uno bajaba para verificar que en la vivienda no había nadie para colocar un aparato artesanal, con el cual lograba violentar la chapa, para ingresar al predio y sacar las cosas, comentó,



Finalmente, el coronel Delgado indicó que las personas detenidas contaban con antecedentes policiales, como por ejemplo el delito de falsificación de documentos, por lo que, permanecerán intervenidas por siete días en la sede de la Dirincri.





Ingresa a http://ptv.pe/457721 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 04/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA - PARO DE TRANSPORTES - EN VIVO MARTES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez por caso cortauñas.

José Jerí firmó ley contra extorsión que deja satisfechos a sector de transportistas.

Juárez afirma que uso de cámara en mitin de Keiko fue "iniciativa de la persona que tomó ese equipo".

Elizabeth Peralta: Juez ordena ubicación y captura de suspendida fiscal vinculada al caso "Chibolín".

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los congresistas Mochasueldos que buscarán la reelección?.

Desarticulan mafia que robaba joyas en viviendas: detenidos tienen antecedentes policiales.

Martín Ojeda tras reunión con José Jerí: Pedimos un bono para los hijos de conductores asesinados.

Suspenden citas en Embajada de México tras ruptura de relaciones diplomáticas con Perú.

Paro de transportistas: liberan óvalo Izaguirre en Los Olivos tras bloqueo de buses.

SJL: largas colas de pasajeros en estación Bayóvar por paro de transportistas.

México rechaza decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas tras asilo a Betssy Chávez.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

César Combina sobre Betssy Chávez: El presidente Jerí no debería otorgarle salvoconducto.

Vladimir Padilla: Betsy Chávez actuó de mala fe al evadir las audiencias judiciales.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.