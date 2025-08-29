GRABADO el 29-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 29 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 29 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 19 de agosto del 2025.

Entregan el premio Policía Soy 2025 en honor a la valentía de nuestros efectivos.

Senamhi confirma el día más frío del invierno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 29 de agosto del 2025.

Dina Boluarte inaugura la primera plaza principal en Los Ayllus de Tururo, región Apurímac.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 29 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 29 de agosto del 2025.

Tras 5 días desaparecido en altamar, pescador piurano fue hallado sano y salvo en Tumbes.

Ministro de Vivienda garantiza reposición total a familias afectadas por atentado en Trujillo.

Montellanos: Alimentación escolar tendrá nuevo modelo de vigilancia y supervisión desde el 2026.

Cientos de devotos llegan al pozo de los deseos para pedir milagros a Santa Rosa de Lima.

Megaoperativo en Callao: capturan a siete integrantes de Los Yepes, incluido un policía involucrado.

El anda de Santa Rosa de Lima inició su recorrido solemne rumbo a la Catedral de Lima.

Puno: entregan 52 viviendas Wasiymi ampliadas, seguras y resistentes al frío extremo.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 29 de agosto del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 19 de agosto del 2025

video

Entregan el premio Policía Soy 2025 en honor a la valentía de nuestros efectivos

video

Senamhi confirma el día más frío del invierno

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 29 de agosto del 2025

video

Dina Boluarte inaugura la primera plaza principal en Los Ayllus de Tururo, región Apurímac

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 29 de agosto del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 29 de agosto del 2025

video

Tras 5 días desaparecido en altamar, pescador piurano fue hallado sano y salvo en Tumbes

video

Ministro de Vivienda garantiza reposición total a familias afectadas por atentado en Trujillo

video

Montellanos: Alimentación escolar tendrá nuevo modelo de vigilancia y supervisión desde el 2026

video

Cientos de devotos llegan al pozo de los deseos para pedir milagros a Santa Rosa de Lima

video

Megaoperativo en Callao: capturan a siete integrantes de Los Yepes, incluido un policía involucrado

video

El anda de Santa Rosa de Lima inició su recorrido solemne rumbo a la Catedral de Lima

video

Puno: entregan 52 viviendas Wasiymi ampliadas, seguras y resistentes al frío extremo

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo