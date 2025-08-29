GRABADO el 29-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 29 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 29 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 19 de agosto del 2025.

Entregan el premio Policía Soy 2025 en honor a la valentía de nuestros efectivos.

Senamhi confirma el día más frío del invierno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 29 de agosto del 2025.

Dina Boluarte inaugura la primera plaza principal en Los Ayllus de Tururo, región Apurímac.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 29 de agosto del 2025.

Tras 5 días desaparecido en altamar, pescador piurano fue hallado sano y salvo en Tumbes.

Ministro de Vivienda garantiza reposición total a familias afectadas por atentado en Trujillo.

Montellanos: Alimentación escolar tendrá nuevo modelo de vigilancia y supervisión desde el 2026.

Cientos de devotos llegan al pozo de los deseos para pedir milagros a Santa Rosa de Lima.

Megaoperativo en Callao: capturan a siete integrantes de Los Yepes, incluido un policía involucrado.

El anda de Santa Rosa de Lima inició su recorrido solemne rumbo a la Catedral de Lima.

Puno: entregan 52 viviendas Wasiymi ampliadas, seguras y resistentes al frío extremo.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

