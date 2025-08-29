Puno: entregan 52 viviendas Wasiymi ampliadas, seguras y resistentes al frío extremo
En el centro poblado de Chucaraya se inauguraron las primeras viviendas rurales bioclimáticas y antisísmicas. Más de 200 personas ya se benefician con estas casas que protegen del frío extremo y de los sismos. Los núcleos ejecutores comunales participaron en la construcción, garantizando transparencia y organización. El plan contempla levantar más de 7000 viviendas este 2025, beneficiando a más de 28 000 peruanos.
