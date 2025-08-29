GRABADO el 29-08-2025

Montellanos: Alimentación escolar tendrá nuevo modelo de vigilancia y supervisión desde el 2026

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos destacó la importancia de fortalecer programas como Qali Warma, Pensión 65 y Juntos, con un enfoque de vigilancia comunitaria y mejora continua. Además, adelantó que a partir del 2026 se implementará un nuevo modelo de alimentación escolar con mayor supervisión en todos los niveles.

