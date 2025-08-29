GRABADO el 29-08-2025

Dina Boluarte inaugura la primera plaza principal en Los Ayllus de Tururo, región Apurímac

La presidenta de la república, Dina Boluarte, inauguró la primera plaza principal en el centro poblado Los Ayllus de Tururo, en Chincheros, Apurímac. La obra, ejecutada con el programa Llamkasun Perú, generó empleos temporales principalmente para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La nueva plaza se convertirá en un espacio social, cultural y recreativo para la comunidad.



Continúa tu día informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias Mañana.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 29 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 19 de agosto del 2025.

Entregan el premio Policía Soy 2025 en honor a la valentía de nuestros efectivos.

Senamhi confirma el día más frío del invierno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 29 de agosto del 2025.

Dina Boluarte inaugura la primera plaza principal en Los Ayllus de Tururo, región Apurímac.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 29 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 29 de agosto del 2025.

Tras 5 días desaparecido en altamar, pescador piurano fue hallado sano y salvo en Tumbes.

Ministro de Vivienda garantiza reposición total a familias afectadas por atentado en Trujillo.

Montellanos: Alimentación escolar tendrá nuevo modelo de vigilancia y supervisión desde el 2026.

Cientos de devotos llegan al pozo de los deseos para pedir milagros a Santa Rosa de Lima.

Megaoperativo en Callao: capturan a siete integrantes de Los Yepes, incluido un policía involucrado.

El anda de Santa Rosa de Lima inició su recorrido solemne rumbo a la Catedral de Lima.

Puno: entregan 52 viviendas Wasiymi ampliadas, seguras y resistentes al frío extremo.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.