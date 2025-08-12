GRABADO el 12-08-2025

24 Horas

Cuyes se "casaron" en festival cajamarquino: con singulares trajes protagonizan curiosa unión.

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 12 DE AGOSTO DEL 2025.

¿Candidato presidencial?: Aparecen pintas de Juan José Santiváñez en Arequipa.

Elio Riera recibió invitación de César Acuña para postular a la Cámara de Diputados por APP.

Yessenia Lozano: Parlamento dio por finalizado nombramiento de la hija política de César Acuña.

Precandidato colombiano envía amenaza al Perú por Santa Rosa: Patria o muerte.

Junín: influencers ingresan ilegalmente al nevado Huaytapallana.

Chanchamayo: Niña de 6 años cruza la pista y camioneta la atropella.

Hermanos policías integraban banda de asaltantes: víctima los reconoció al denunciar en comisaría.

Chiclayo: Delincuentes se llevan 27 mil soles en joyas.

Loreto: Pobladores de Santa Rosa indignados por izamiento de bandera colombiana (2/2).

Alejandro Toledo habría sufrido descompensación durante audiencia, revela su abogado.

Juan Peña en contra de que Patricia Benavides sea designada representante ante el JNE.

Carabayllo: tres pasajeros heridos tras detonación de explosivo en bus de transporte.

