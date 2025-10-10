GRABADO el 10-10-2025

Entrevista a director de la Real Academia Española

ENVIVO: Entrevistamos al director de la RAE y la ASALE, Santiago Muñoz Machado, a propósito de la realización del próximo CILE Arequipa. Con nuestro invitado conversamos sobre el legado de estos congresos para los países hispanohablantes, así como las ediciones conmemorativas de la RAE a la memoria de Mario Vargas Llosa como académico. Síguenos en el programa Arequipa es Cile de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, transmitido en alianza con la Agencia de Noticias Andina. XCILEArequipa



