GRABADO el 12-09-2025

Seguro de desgravamen : conoce para qué tipo de crédito es obligatorio y cuándo es opcional

EnVivo: Conozca cuáles son las nuevas modalidades y coberturas de seguro de desgravamen para realizar un movimiento financiero. Hoy en Andina al Día nos acompaña Fernanda Mares, supervisora principal de Conducta de Mercado y vocera de la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP quien nos explicará sobre el tema.



