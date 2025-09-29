GRABADO el 29-09-2025

¡Alerta! En el Perú se registran, en promedio, 100 infartos al miocardio al día.

Fernando Torres Vega, jefe del Servicio de Cardiología del hospitalloayza , advirtió que aunque la mayoría de casos se presenta en personas mayores de 65 años, 1 de cada 3 (o incluso 1 de cada 4) ocurre en menores de 50 años.



La falta de ejercicio y el hábito de dormir después de la medianoche incrementan hasta en 40 la probabilidad de sufrir un infarto. Más información aquí https://andina.pe/agencia/noticia-dia-mundial-del-corazon-100-infartos-del-miocardio-al-dia-se-registran-peru-video-1046562.aspx









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

¡Nuevos mercados para agroexportaciones peruanas!.

¡Nuevos mercados para agroexportaciones peruanas!.

Nicolás Maduro firma decreto de conmoción en Venezuela.

Herederos de fonavistas fallecidos y la devolución de aportes.

Las 5 del día: prisión efectiva por activación ilegal de líneas móviles.

AFP: como realizar nuevo retiro.

Día Mundial del Corazón : Prevención de enfermedades cardiovasculares.

El Monstruo" : ¿Qué país tiene prioridad en su extradición?.

¿Pensando en retirar tu AFP? A partir de este 21 de octubre podrás iniciar el trámite.

¡Alerta! En el Perú se registran, en promedio, 100 infartos al miocardio al día. .

Conoce cómo será el procedimiento para nuevo retiro de AFP.

¡"El monstruo" tiene una sentencia vigente!.

UNI logra quinto lugar mundial en robotica planetaria.

El monstruo : este es el país al que debería ser extraditado.

Turismo en Moquegua: Distrito de Samegua se prepara para celebrar su 131 aniversario.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.