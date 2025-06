GRABADO el 10-06-2025

Escalofriante confesión de presunto homicida de promotor

Esta es la confesión escalofriante del presunto asesino del empresario Bruno Salvatierra Prentice, acribillado en la puerta de su casa en la urbanización Monserrate, el pasado jueves.



El presunto sicario confesó que un familiar desde el penal de Challapalca los contrato a él y al piloto de la motocicleta para acabar con la vida de este joven empresario y que le iban a dar 4 mil soles a él y mil al conductor del vehículo menor. Se sostiene la información que el móvil del crimen sería pasional, Bruno se habría fijado en la pareja del delincuente Miguel Ángel aponte quien cumple condena en dicho penal.



Sin embargo, tras esta confesión difundido en diferentes medios, el Inpe emitió un comunicado donde precisa que el interno Miguel Ángel Aponte Vigo no se encuentra recluido en dicho penal, y aclara que el reo desde el 18 de octubre del 2020 se encuentra internado en el establecimiento penitenciario de Juliaca.



En el comunicado el Inpe también señala que durante el 2024 y 2025, el interno no ha recibido visitas y que se encuentra ubicado en un pabellón de régimen cerrado especial, donde no se cuenta con teléfonos públicos, ni otros medios, que permitan el libre acceso a comunicaciones.



Se espera que las intervenciones inopinadas en los penales se mantengan y se proceda además con las sanciones disciplinarias y se refuercen las medidas de control y seguridad. Además, una exhaustiva investigación.



