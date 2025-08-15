GRABADO el 15-08-2025

Trasladan a Caballococha a topógrafos colombianos detenidos en distrito de Santa Rosa

La Policía Nacional y la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, trasladaron a la localidad de Caballococha a los dos topógrafos de nacionalidad colombiana detenidos el 12 de agosto en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa.



Como se recuerda, los extranjeros fueron intervenidos por las autoridades cuando realizaban mediciones topográficas en la zona sur de la isla, lo cual tendría como objetivo "establecer la ubicación del territorio nacional (peruano) como parte del territorio colombiano".



Es por ello que la Fiscalía abrió una investigación contra Carlos Fernando Sánchez Ortegón y Jhon Wilington Amia López, a quienes se les acusa del presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, el cuál equivale a una pena no menor a 15 años de prisión, según el Código Penal.



CANCILLERÍA COLOMBIANA EXIGE LIBERACIÓN



Cabe precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exigió la inmediata liberación de los dos técnicos en medición de terrenos y calificó de "irregular" su detención en el marco de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia.





