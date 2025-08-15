GRABADO el 15-08-2025

Dina Boluarte cantó "Contigo Perú" en su visita a Santa Rosa shorts

Arequipa celebra su 485 aniversario con multitudinario Corso de la Amistad.

ATU destruye vehículo con más de 2 millones de soles en multas.

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Trasladan a Caballococha a topógrafos colombianos detenidos en distrito de Santa Rosa.

Varios menores heridos tras caída de juego mecánico en Chosica.

Cae red de estafadores tras megaoperativo en varias regiones.

SUNAT lanza campaña en Gamarra contra la evasión de impuestos.

Alertan sobre robocalling: la estafa telefónica que usa IA para clonar la voz y vaciar cuentas.

Pisco conmemora 18 años del devastador terremoto que dejó más de 500 muertos.

Tragedia en Collique: Camión con balones de has choca contra vivienda y deja 3 muertos.

Así fue el encuentro entre Trump y Putin previo a su reunión en Alaska (1/2).

Encuentro en Alaska: Trump recibe a Putin para buscar la paz en Ucrania (2/2).

Policía recupera camioneta robada que circulaba con placa diplomática.

Ministro del Interior sobre atentado en Trujillo: Me hizo acordar a los 80.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

