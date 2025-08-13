GRABADO el 13-08-2025

César Acuña revela haber tenido contacto con Dios: Me dijo que iba a cuidarme

En medio de una conferencia de prensa, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció sobre sus posibles vínculos en hechos ilícitos, y realizó una increíble revelación que dejó asombrado a todos los asistentes.



Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), Acuña Peralta, aseguró haber sido contactado por un ente divino, quien le prometió que no le iba a pasar nada durante la vida.



Yo creo en Dios. Les iba a leer un párrafo de la Biblia, pero mejor les cuento. Dios me dijo: Descuida, te voy a cuidar. Así me dijo Dios. Me dijo: Descuida, yo estoy a tu lado. Tengo un Señor, que él hará justicia con la gente que me hace daño, señaló.



GRACIAS A DIOS PUDO LLEGAR AL CARGO QUE OSTENTA



Del mismo modo, César Acuña enfatizó que durante la charla que tuvo con el ente religioso, le prometió que iba a llegar al cargo de gobernador regional de La Libertad, previo a las elecciones que se realizaron hace más de dos atrás.



Cabe mencionar que, el excandidato presidencial no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre Juan José Fort, sosteniendo que el militante ha sido expulsado de APP debido a los presuntos cobros ilícitos que realizaba como gerente regional de Producción y coordinador político provincial en Trujillo.

Desde 24 Horas

