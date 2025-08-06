GRABADO el 06-08-2025

Rafael López Aliaga anuncia entrega de llaves de la ciudad a Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, será condecorado con las llaves de la ciudad de Lima durante su visita oficial al Perú en noviembre, en el marco de su participación en la edición 63 del CADE Ejecutivos 2025, el foro empresarial más importante del país. Así lo anunció este martes el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante una conferencia de prensa en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



Al señor Javier Milei le tengo un gran respeto porque es un salvador para Argentina. Creo que Lima, como entidad, como institución, evidentemente le dará las llaves de la ciudad, declaró el burgomaestre, quien también calificó la gestión del mandatario argentino como un ejemplo de liderazgo en la región.



La ciudad de Lima honra a un presidente de la calidad del presidente Milei. Mire lo que piensa el argentino promedio, cómo ha volteado un país que estaba recontraquebrado, teniendo orden y disciplina, claridad en la meta, agregó López Aliaga.



VISITA DE MILEI CONFIRMADO



La visita de Milei fue confirmada por los organizadores del CADE, que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima. El jefe de Estado argentino encabezará la sesión inaugural del evento con una exposición titulada: Desafíos gubernamentales en el contexto global. ¿Por qué fracasan los gobiernos?

Desde 24 Horas

