Cae hijo de uno de los fundadores de Los Destructores: extorsionaba a empresarios con su pareja

Durante un operativo realizado la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional capturó a Ismael Rivera Valencia, hijo de uno de los fundadores de la temida banda criminal Los Destructores, junto a su pareja Josely Flores Oré (30). Ambos fueron detenidos en su vivienda, donde también se encontraban sus hijos menores de edad.



EXTORSIONABA A EMPRESARIOS



De acuerdo con la investigación policial, la pareja exigía 40 mil soles a un empresario maderero de San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los presuntos extorsionadores seguían a su víctima y dejaban una carta extorsiva en la puerta de su negocio.



Se les incautaron tres teléfonos celulares vinculados a los actos extorsivos. En uno de ellos hallamos el mismo mensaje que recibió la víctima, informó el coronel a cargo del operativo.



La PNP confirmó que Rivera Valencia tiene antecedentes por hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, además de un historial delictivo vinculado a la banda que su padre integró en los años noventa.



Este sujeto tiene una vivencia criminal, un modus vivendi ilícito. Recordemos que su progenitor perteneció a la peligrosa organización Los Destructores, añadió el jefe policial.



En el inmueble intervenido, los agentes hallaron los teléfonos desde los cuales se habrían enviado las amenazas.

