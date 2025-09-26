GRABADO el 26-09-2025

Peritos contradicen a la PNP: muerte de José Miguel Castro no sería suicidio

La muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán, sigue generando controversia. Aunque un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) concluyó que se trató de un suicidio con arma blanca, especialistas en criminología y medicina forense discrepan de esta versión y sostienen que las evidencias son más compatibles con un homicidio.



El doctor en ciencia forense Danny Humpire señaló que el protocolo de necropsia revela un corte de 27 centímetros que abarca prácticamente todo el cuello, lo que, según él, no corresponde a un acto de suicidio. No, esto no es un suicidio, esto es un homicidio, afirmó. La misma postura compartió el abogado y criminólogo Miguel Pérez Arroyo, quien remarcó que la herida fue realizada de un solo trazo limpio y profundo, características que suelen encontrarse en homicidios y no en autoeliminaciones.



Los especialistas también advirtieron sobre inconsistencias en la escena del hallazgo. Humpire cuestionó la presencia de dos armas blancas manchadas de sangre junto al cadáver y una toalla, elementos que, según indicó, complican aún más la hipótesis policial del suicidio. Pérez Arroyo agregó que la PNP habría excedido sus funciones, pues la calificación penal de los hechos corresponde únicamente al Ministerio Público.



Ese informe de la Policía ha invadido competencias. Ni la PNP ni los peritos están facultados para determinar si se trató de un suicidio o un homicidio. La única autoridad competente es el fiscal, quien siempre tendrá la última palabra, señaló Miguel Pérez Arroyo.



CASTRO ERA PIEZA CLAVE EN EL CASO VILLARÁN



José Miguel Castro era considerado un testigo clave en el proceso judicial contra Susana Villarán, acusada de haber recibido aportes irregulares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su intento de reelección en 2014. Su muerte, ocurrida el 28 de junio de 2025, se produjo apenas semanas antes del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 26 DE SETIEMBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 26 DE SETIEMBRE DEL 2025.

PNP confirma que José Miguel Castro se suicidó en su vivienda de Miraflores.

Luis Vargas sobre captura de "El Monstruo": "Es quizás la más importante de la última década".

Juan Fretes: Extradición de El Monstruo podría durar entre 40 y 90 días hábiles.

Surquillo: retienen a pareja dentro de carro para robarles pertenencias y contraseñas.

Gerente de Seguridad de Chorrillos denuncia amenazas tras desalojo en playa Pescadores.

Ministerio de Cultura y ATU lanzan campaña contra la discriminación en el Metropolitano.

Exproductor de Maju Mantilla denuncia a Gustavo Salcedo de agresión: Lo he reconocido.

Peritos contradicen a la PNP: muerte de José Miguel Castro no sería suicidio.

Peritos contradicen a la PNP: muerte de José Miguel Castro no sería suicidio.

Agentes paraguayos hablaron en guaraní para evitar filtraciones durante captura del 'Monstruo'.

General Marco Conde asegura cooperación continua con Paraguay en búsqueda de El Monstruo.

Cayó "El Monstruo": ¿Quién cobrará el millón de soles ofrecido por su paradero?.

Sicarios atacan a dos obreros en el Rímac: alcalde exige estado de emergencia ante ola criminal.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.