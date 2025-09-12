Congresistas cuestionan informe sobre tren Lima-Chosica Edición Mediodía Noticias Perú
Congresistas del partido Renovación Popular y una regidora de la Municipalidad de Lima expresaron su desacuerdo con el informe técnico presentado por el Ministerio de Transportes, el cual señala deficiencias en los vehículos ferroviarios donados desde EE. UU. Alegan que las unidades con observaciones no fueron recibidas y que el 80 del material se encontraba en condiciones aceptables.
ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú
