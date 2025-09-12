GRABADO el 12-09-2025

JNE demanda al PJ por inscripción fuera de plazo electoral Edición Mediodía Noticias Perú

El Jurado Nacional de Elecciones presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial, tras una sentencia que permitió la inscripción del partido Unidad Popular fuera del plazo legal para los comicios de 2026. El JNE advierte que esta decisión vulnera el calendario electoral y pone en riesgo la transparencia del proceso. Ahora, el Tribunal tiene 10 días para calificar la demanda.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Congresistas cuestionan informe sobre tren Lima-Chosica Edición Mediodía Noticias Perú.

Censo 2025: INEI reporta avance de casi 50 en hogares Edición Mediodía Noticias Perú.

JNE demanda al PJ por inscripción fuera de plazo electoral Edición Mediodía Noticias Perú.

Paralizan hallazgos arqueológicos en el centro de Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa fue nominada a los Martín Fierro shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts.

Flor Polo se confesó en América Hoy América Espectáculos (HOY).

Stephany Orúe se convirtió en mamá del pequeño Noah América Espectáculos (HOY).

Pamela López y la íntima de Pamela Franco se cruzaron en evento América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Evidencia Oculta: El caso Sheila Torres: Así fue el plan provocado por los celos (HOY).

Dina Boluarte: Ya no hay motivos para protestar en Perú Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.