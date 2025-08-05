GRABADO el 05-08-2025

Alejandro Muñante: Petro recurre a una cortina de humo para distraer a los colombianos

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Desde Diario Expreso

Luis Chávez Risco en FIL Lima 2025: presentación de su libro 'Agua y poder en los Andes'.

Entrevista a Luis Chávez Risco presenta su nuevo libro Agua y poder en los Andes.

Captan BESO de consejero regional con asistente en San Martín loúltimo sanmartin perú.

Fiscales supremos solicitan que Delia Espinoza reponga a Patricia Benavides Invitado: Juan Peña.

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder.

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp.

Luis Galarreta: "No existe disputa territorial, Gustavo Petro incurrió en un desliz".

Waldemar Cerrón llama a la unidad de la izquierda y evita críticas a Gustavo Petro.

Tensión por isla en el Amazonas: congresista colombiano pide diálogo.

Alejandro Muñante: Petro recurre a una cortina de humo para distraer a los colombianos.

Abren indagación por apología al terr0r1smo por libro de Polay Campos Invitado: Gastón Rodríguez.

Cruz Silva DEFIENDE libro de cabecilla del MRTA, Víctor Polay IDL feriainternacionaldellibro.

Censo Nacional 2025 inicia el 4 de agosto censo loúltimo INEI peru noticiasperu.

Delia Espinoza critica fallo judicial y no repone a Patricia Benavides Invitado: Humberto Abanto.

Echaíz: La Corte IDH resuelve en 24 horas ciertos casos, pero el ciudadano común espera años.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

