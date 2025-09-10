GRABADO el 10-09-2025

Congresista impulsa nuevo retiro de fondos de pensiones Edición Mediodía Noticias Perú

El congresista José Luna Gálvez viene promoviendo una nueva iniciativa para permitir un octavo retiro de fondos del sistema previsional privado. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, recordó que la legislación actual no permite nuevos retiros y advirtió sobre los riesgos para los trabajadores a futuro. Actualmente, hay más de 20 propuestas relacionadas en discusión.



