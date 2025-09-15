GRABADO el 15-09-2025

Compra de camionetas de Acuña bajo la lupa de Cuarto Poder Cuarto Poder Perú

Compra de camionetas de Acuña bajo la lupa de Cuarto Poder Cuarto Poder Perú

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, negó este fin de semana cualquier irregularidad en la reciente compra de 100 camionetas para su región, luego de que un reportaje del programa Cuarto Poder cuestionara el proceso de adquisición. No tengo miedo. De mí nada tienen que investigar, declaró.



Mira el reportaje completo AQUÍ https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-acuna-responde-compra-camionetas-libertad-piura-n510934

Mira el programa de ayer completo AQUÍ https://bit.ly/cpatvgo



CuartoPoder, Noticias Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA LAS NOTAS DE CUARTO PODER EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytcp25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Cuarto Poder:

El programa que marca la pauta del acontecer nacional durante la semana. Un indiscutido espacio como referente de independencia y seriedad informativa.



Conducido por Sol Carreño



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Compra de camionetas de Acuña bajo la lupa de Cuarto Poder Cuarto Poder Perú.

Audios involucran a Santiváñez en presunto tráfico de influencias Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Congresistas cuestionan informe sobre tren Lima-Chosica Edición Mediodía Noticias Perú.

Censo 2025: INEI reporta avance de casi 50 en hogares Edición Mediodía Noticias Perú.

JNE demanda al PJ por inscripción fuera de plazo electoral Edición Mediodía Noticias Perú.

Paralizan hallazgos arqueológicos en el centro de Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa fue nominada a los Martín Fierro shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts.

Flor Polo se confesó en América Hoy América Espectáculos (HOY).

Stephany Orúe se convirtió en mamá del pequeño Noah América Espectáculos (HOY).

Pamela López y la íntima de Pamela Franco se cruzaron en evento América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.