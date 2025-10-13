GRABADO el 13-10-2025

NOTICIAS PERÚ 13 DE OCTUBRE: RAFAEL LÓPEZ RENUNCIA / JOSÉ JERÍ VISITA PENALES Y MÁS NOTICIERO

Estas son las noticias más importantes del Perú hoy, lunes 13 de octubre. Rafael López Aliaga confirmó su renuncia a la Alcaldía de Lima para postular a la presidencia, dejando en el cargo al teniente alcalde Renzo Reggiardo. El líder de Renovación Popular hizo el anuncio tras su rendición de cuentas 2025, asegurando que la decisión fue fruto de una larga reflexión.



Desde el norte, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima luego de caminar 48 días desde Tayabamba para entregar personalmente un pliego de reclamos al presidente José Jerí. Ambos se reunieron en Palacio de Gobierno para dialogar sobre las demandas de la población liberteña, que incluyen la creación de una universidad y la mejora de vías principales.



En Lima, un incendio devastó más de cien viviendas en Pamplona Alta, dejando más de 700 damnificados. El fuego se habría originado en un almacén clandestino de pirotécnicos y se extendió rápidamente por las empinadas laderas del asentamiento Virgen del Buen Pastor. El Gobierno anunció la entrega de bonos de arrendamiento a las familias afectadas.



Mientras tanto, los principales gremios del transporte urbano anunciaron que no acatarán el paro nacional convocado para el 15 de octubre, tras reunirse con el presidente Jerí, quien prometió implementar medidas firmes contra la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector.



Finalmente, el mandatario encabezó el operativo Ciclón, desplegado de madrugada en cuatro penales del país, donde se decomisaron celulares, drogas y objetos prohibidos. La acción busca frenar las comunicaciones ilícitas desde las cárceles y combatir las redes de extorsión que operan al interior de los centros penitenciarios.



¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Déjalo en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado cada día. Esto fue Perú en 5 minutos.



Perú Lima LópezAliaga Renuncia PamplonaAlta incendio paro15deOctubre JoséJerí operativoCiclón



