Barranco: detienen a sujeto que pedía dinero para gestionar licencias municipales
En Barranco, la PNP detuvo a Bruno Padilla, quien habría solicitado dinero a una empresa a cambio de agilizar trámites de licencia de funcionamiento. Al intervenido se le encontró 4000 soles y la tarjeta de presentación de una regidora municipal.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú.
