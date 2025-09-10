ELECCIONES 2026: Philip Butters expone su plan contra la extorsión
Elecciones 2026: Phillip Butters expone un plan contra la extorsión y afirma que contará con softwares de inteligencia de origen israelí, ruso o americano.
¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios
phillipbutters butters extorsión actualidad esnoticia entrevista
Desde Revista CARETAS
¿PUEDEN QUEDAR CANDIDATOS FUERA? JAVIER ALBÁN Perú 2026 .
EPIDEMIA DE LA DELINCUENCIA CARLOS ÁLVAREZ Perú 2026 .
¿Por qué votar por Phillip Butters para las Elecciones 2026?.
Maju Mantilla declara tras supuesta infidelidad a su esposo con el productor de 'Arriba mi gente'.
Surquillo: Extranjeros atacan con cuchillo a policías e intentan robar patrullero.
ELECCIONES 2026: Philip Butters expone su plan contra la extorsión.
¿Adiós ley seca? El Congreso debate retirar la ley y cambios para elecciones 2026.
Caretas presente en el Día del Adulto Mayor: Conoce a la generación plateada.
"Extrañamos a nuestros delincuentes" declaró el ministro del Interior, Carlos Malaver.
" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga.
Pan con chicharrón TresxSiete 176.
Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario .
Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio .
Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.
Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis .
Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.
Revista CARETAS
Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.