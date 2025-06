GRABADO el 07-06-2025

Terror en Tumbes: ataque armado deja un muerto y una gestante herida

Una violenta balacera sacudió el centro poblado de Pampa Grande, en la región Tumbes, cuando cuatro presuntos sicarios a bordo de un mototaxi abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunida frente a una vivienda. El ataque dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, entre ellos una mujer embarazada.



Vecinos colaboraron en la captura de los presuntos responsables



Según el testimonio de los testigos, Joel Erick Aponte More se encontraba con varios familiares en el lugar cuando fueron sorprendidos por los atacantes. Aponte recibió varios disparos y, pese a ser trasladado al hospital regional, no sobrevivió. Su hermano y otros tres allegados resultaron con heridas de diversa consideración, incluyendo una gestante.



El hecho generó pánico entre los vecinos, quienes de inmediato alertaron a la policía y al personal de serenazgo. Las víctimas fueron auxiliadas y llevadas al hospital por las autoridades. Mientras tanto, la Dirección de Investigación Criminal (DIVINCRI) desplegó un operativo en la zona con apoyo de la ciudadanía, lo que permitió la detención de dos sospechosos.



El coronel Julio Garcés Solano, jefe de la DIVINCRI en Tumbes, informó que tanto la víctima como los detenidos registran antecedentes policiales. Por ello, no se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas. La investigación continúa para ubicar al resto de los implicados.





Ingresa a http://ptv.pe/444945 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 07/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 7 DE JUNIO DEL 2025.

Áncash: toro se escapa y embiste a niño en corrida, menor fue trasladado a hospital.

Ayacucho: jugadores de Copa Perú cruzan huaico para poder jugar un partido de fútbol.

Terror en Tumbes: ataque armado deja un muerto y una gestante herida.

Manchay: dos muertos y dos heridos deja ataque en paradero.

Cancillería condena atentado contra senador colombiano Miguel Uribe.

Tragedia en Cusco: mueren cantante folclórica y su animador tras accidente.

Congreso aprueba Ley para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves.

MTC, LAP, Ositrán y aerolíneas presentan resultados de primeros días del Nuevo Jorge Chávez.

Velorio de Ashley Vargas se realizó en privado en la Base Las Palmas.

Este es el distrito con más denuncias por extorsión: no es SJL ni Comas ni San Martín de Porres.

Hombre mono cae tras robo en Ate: trepó poste para ingresar por el techo de una vivienda.

Menor hija de Liseth Cruz es puesta bajo custodia tras detención de su madre en Bolivia.

Detienen a segundo sospechoso por crimen de venezolana en San Bartolo.

Congreso aprueba aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados.

Además hoy día 08 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.