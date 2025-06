GRABADO el 04-06-2025

Podemos Perú no participó en ronda de diálogo con el Ejecutivo: "No seremos parte de ese circo"

A través de sus redes sociales, la bancada de Podemos Perú emitió un comunicado anunciando que no participarán de la ronda de diálogo convocada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana con miras a la petición del voto de confianza.



En su pronunciamiento, la bancada liderada por José Luna Gálvez cuestionó duramente las reuniones convocadas por el Ejecutivo y aseguró que dichos encuentros se han promovido únicamente para "negociaciones políticas".



"La presidenta solo busca asegurar votos a cambio de prebendas. Esa no es gobernabilidad, estas son negociaciones políticas disfrazadas de diálogo. No seremos parte de ese circo", indica el comunicado.



NO DARÁN VOTO DE CONFIANZA



De esta forma, Podemos Perú ratificó su postura en contra de otorgar el voto de confianza al Gabinete liderado por Eduardo Arana, quien se presentará junto a los ministros el próximo jueves 12 de junio ante el Congreso de la República con el fin de obtener la investidura.





Ingresa a http://ptv.pe/444641 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 04/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Surco: Caen "Pinky" y "Cerebro" por robar autopartes.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DEL 2025.

Conozca las mejores técnicas para tratar las estrías.

Extorsionadores balean a chofer de transporte público en San Juan de Lurigancho.

Podemos Perú no participó en ronda de diálogo con el Ejecutivo: "No seremos parte de ese circo".

Ministro Pérez Reyes en contra de nuevo retiro de AFP: Si se aprueba Ejecutivo observaría ley.

Trujillo: Sicario asesina a promotor de discotecas en la puerta de su casa.

Chanchamayo: Funcionarios habrían trabajado ebrios.

Madre busca a su hija de 15 años que desapareció tras salir de su centro de estudios.

Reportan caída de baldosas de techo del centro comercial Plaza Norte.

Juan Sheput sobre Fuerza Popular: Sin Keiko Fujimori podría perder su inscripción.

24Horas Off Hallan gran parte de avión que pilotaba Ashley Vargas.

El Agustino: extranjero es detenido y amanece muerto en comisaría.

Tragedia en Chilca: bailarines folklóricos mueren atropellados por vehículo que huyó del lugar.

Conflicto entre SMP e Independencia: disputa vecinal impide instalación de cámaras de seguridad.

Además hoy día 04 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.