Criminalidad en Trujillo: habla el sobreviviente de atentado Cuarto Poder Perú
Habla Sergio Bolaños, sindicado por el ministro del Interior como exintegrante de la organización criminal Los Pulpos. Sin embargo, él asegura que no tiene vínculos con ninguna banda.
Mira el reportaje completo AQUÍ https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/criminalidad-trujillo-habla-sobreviviente-atentado-n509984
