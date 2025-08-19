Así se hizo la escena en vivo de Al Fondo hay Sitio América Espectáculos (HOY)
Así se hizo la escena en vivo de Al Fondo hay Sitio (HOY)
¡UNA COSA DE LOCOS!
El elenco de Al Fondo hay Sitio tuvo la gran experiencia de grabar una escena en vivo desde la plaza de Pachacámac, donde también aprovecharon para compartir un momento con la audiencia.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Así se hizo la escena en vivo de AFHS
02:00 AFHS compartió un lindo momento con su audiencia
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
Perú reafirma soberanía sobre Santa Rosa y Chinería Primera Edición Noticias Perú.
Comerciantes preocupados por modernización de La Parada Primera Edición Noticias Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Mayor resguardo policial y militar en Santa Rosa shorts.
PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts.
César Acuña justifica demora en entrega de motos policiales Primera Edición Noticias Perú.
Nueva propuesta de amnistía genera debate en el Congreso Primera Edición Noticias Perú.
La misteriosa desaparición de Sheyla en EE.UU. Domingo al Día Perú.
Deportista de 14 años víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú.
Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva Cuarto Poder Perú.
Criminalidad en Trujillo: habla el sobreviviente de atentado Cuarto Poder Perú.
Milett Figueroa es la nueva villana en Eres mi sangre América Espectáculos (HOY).
Así se hizo la escena en vivo de Al Fondo hay Sitio América Espectáculos (HOY).
Elenco de Al Fondo hay Sitio celebró su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY).
AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Se harán más escenas en vivo de AFHS? shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Karime y Jorge apostaron por "Sí" o No"? shorts.
Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.