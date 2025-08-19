GRABADO el 19-08-2025

César Acuña justifica demora en entrega de motos policiales Primera Edición Noticias Perú

Tras un reciente incidente que sacudió Trujillo, el gobernador César Acuña reapareció para reafirmar que La Libertad es la región con mayor inversión en seguridad. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos por la demora en la entrega de 80 motocicletas destinadas al patrullaje urbano, las cuales permanecen almacenadas mientras se regulariza su documentación. El consejero Robert de la Cruz calificó la situación como un reflejo de negligencia en plena crisis de seguridad.



