GRABADO el 19-08-2025

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts

La presidenta Dina Boluarte alcanza un 96 de desaprobación, según Datum. La ministra Leslie Urteaga respondió que el gobierno sigue trabajando por la población y anunció un programa de desayunos escolares e inversiones sociales en Loreto.

AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares GranEffie EffieAwards2025 EffieAwards

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo
X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo

Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

Perú reafirma soberanía sobre Santa Rosa y Chinería Primera Edición Noticias Perú.

Comerciantes preocupados por modernización de La Parada Primera Edición Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Mayor resguardo policial y militar en Santa Rosa shorts.

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts.

César Acuña justifica demora en entrega de motos policiales Primera Edición Noticias Perú.

Nueva propuesta de amnistía genera debate en el Congreso Primera Edición Noticias Perú.

La misteriosa desaparición de Sheyla en EE.UU. Domingo al Día Perú.

Deportista de 14 años víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú.

Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva Cuarto Poder Perú.

Criminalidad en Trujillo: habla el sobreviviente de atentado Cuarto Poder Perú.

Milett Figueroa es la nueva villana en Eres mi sangre América Espectáculos (HOY).

Así se hizo la escena en vivo de Al Fondo hay Sitio América Espectáculos (HOY).

Elenco de Al Fondo hay Sitio celebró su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Se harán más escenas en vivo de AFHS? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Karime y Jorge apostaron por "Sí" o No"? shorts.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

Perú reafirma soberanía sobre Santa Rosa y Chinería Primera Edición Noticias Perú

video

Comerciantes preocupados por modernización de La Parada Primera Edición Noticias Perú

video

EDICIÓN MEDIODÍA Mayor resguardo policial y militar en Santa Rosa shorts

video

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts

video

César Acuña justifica demora en entrega de motos policiales Primera Edición Noticias Perú

video

Nueva propuesta de amnistía genera debate en el Congreso Primera Edición Noticias Perú

video

La misteriosa desaparición de Sheyla en EE.UU. Domingo al Día Perú

video

Deportista de 14 años víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú

video

Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva Cuarto Poder Perú

video

Criminalidad en Trujillo: habla el sobreviviente de atentado Cuarto Poder Perú

video

Milett Figueroa es la nueva villana en Eres mi sangre América Espectáculos (HOY)

video

Así se hizo la escena en vivo de Al Fondo hay Sitio América Espectáculos (HOY)

video

Elenco de Al Fondo hay Sitio celebró su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Se harán más escenas en vivo de AFHS? shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Karime y Jorge apostaron por "Sí" o No"? shorts

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo