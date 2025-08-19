GRABADO el 19-08-2025

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts



La presidenta Dina Boluarte alcanza un 96 de desaprobación, según Datum. La ministra Leslie Urteaga respondió que el gobierno sigue trabajando por la población y anunció un programa de desayunos escolares e inversiones sociales en Loreto.



AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares GranEffie EffieAwards2025 EffieAwards



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Perú reafirma soberanía sobre Santa Rosa y Chinería Primera Edición Noticias Perú.

Comerciantes preocupados por modernización de La Parada Primera Edición Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Mayor resguardo policial y militar en Santa Rosa shorts.

PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts.

César Acuña justifica demora en entrega de motos policiales Primera Edición Noticias Perú.

Nueva propuesta de amnistía genera debate en el Congreso Primera Edición Noticias Perú.

La misteriosa desaparición de Sheyla en EE.UU. Domingo al Día Perú.

Deportista de 14 años víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú.

Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva Cuarto Poder Perú.

Criminalidad en Trujillo: habla el sobreviviente de atentado Cuarto Poder Perú.

Milett Figueroa es la nueva villana en Eres mi sangre América Espectáculos (HOY).

Así se hizo la escena en vivo de Al Fondo hay Sitio América Espectáculos (HOY).

Elenco de Al Fondo hay Sitio celebró su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Se harán más escenas en vivo de AFHS? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Karime y Jorge apostaron por "Sí" o No"? shorts.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.