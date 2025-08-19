GRABADO el 19-08-2025

Deportista de 14 años víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú

Deportista de 14 años víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú



Un adolescente de 14 años terminó con el pulmón perforado tras oponer resistencia al robo de su celular. El delincuente se dio a la fuga mientras la familia espera que el menor se recupere.



DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú



