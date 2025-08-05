GRABADO el 05-08-2025

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp

Suboficial abatido en La Victoria se compró su propio chaleco antibalas, revela José Palacios, especialista en Derecho Policial.

pnp pnpperu policiales crimenews inseguridadciudadana pnpperu lavictorialimaperu

Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe

Desde Diario Expreso

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder.

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp.

Luis Galarreta: "No existe disputa territorial, Gustavo Petro incurrió en un desliz".

Waldemar Cerrón llama a la unidad de la izquierda y evita críticas a Gustavo Petro.

Tensión por isla en el Amazonas: congresista colombiano pide diálogo.

Alejandro Muñante: Petro recurre a una cortina de humo para distraer a los colombianos.

Abren indagación por apología al terr0r1smo por libro de Polay Campos Invitado: Gastón Rodríguez.

Cruz Silva DEFIENDE libro de cabecilla del MRTA, Víctor Polay IDL feriainternacionaldellibro.

Censo Nacional 2025 inicia el 4 de agosto censo loúltimo INEI peru noticiasperu.

Delia Espinoza critica fallo judicial y no repone a Patricia Benavides Invitado: Humberto Abanto.

Echaíz: La Corte IDH resuelve en 24 horas ciertos casos, pero el ciudadano común espera años.

Arturo Alegría: La Corte Suprema ha restituido a Patricia Benavides y debemos acatar la decisión.

Maricarmen Alva cuestiona a la Corte IDH: Su opinión no es vinculante para el Perú.

Cancillería confirma que trabaja a marcha forzada ante posible salida de la Corte IDH.

Fernando Rospigliosi respalda a Dina Boluarte por rechazar injerencia de la Corte IDH.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder

video

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp

video

Luis Galarreta: "No existe disputa territorial, Gustavo Petro incurrió en un desliz"

video

Waldemar Cerrón llama a la unidad de la izquierda y evita críticas a Gustavo Petro

video

Tensión por isla en el Amazonas: congresista colombiano pide diálogo

video

Alejandro Muñante: Petro recurre a una cortina de humo para distraer a los colombianos

video

Abren indagación por apología al terr0r1smo por libro de Polay Campos Invitado: Gastón Rodríguez

video

Cruz Silva DEFIENDE libro de cabecilla del MRTA, Víctor Polay IDL feriainternacionaldellibro

video

Censo Nacional 2025 inicia el 4 de agosto censo loúltimo INEI peru noticiasperu

video

Delia Espinoza critica fallo judicial y no repone a Patricia Benavides Invitado: Humberto Abanto

video

Echaíz: La Corte IDH resuelve en 24 horas ciertos casos, pero el ciudadano común espera años

video

Arturo Alegría: La Corte Suprema ha restituido a Patricia Benavides y debemos acatar la decisión

video

Maricarmen Alva cuestiona a la Corte IDH: Su opinión no es vinculante para el Perú

video

Cancillería confirma que trabaja a marcha forzada ante posible salida de la Corte IDH

video

Fernando Rospigliosi respalda a Dina Boluarte por rechazar injerencia de la Corte IDH

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo