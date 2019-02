Televisión rusa RT protesta tras bloqueo de varias de sus páginas en Facebook »

Lunes 18 de Febrero de 2019 - Desde Moscú (AFP)

La cadena rusa de televisión RT protestó este lunes contra el bloqueo de Facebook de varias de sus páginas, una de ellas con millones de abonados, y denunció una "herramienta de presión" de Washington.

Varias páginas de la cadena financiada por el Estado ruso, entre ellas la conocida In the Now, que difunde videos virales, eran inaccesibles este lunes en la red social.

"Teníamos un proyecto secundario en inglés, In the Now. El proyecto tenía éxito, ¡2.500 millones de visualizaciones y cuatro millones de abonados en Facebook!", escribió en Twitter la redactora jefa de RT, Margarita Simonian.

Según ella, el bloqueo es consecuencia de un reportaje de la cadena estadounidense CNN que explicaba que el proyecto de RT está financiado por el Estado ruso.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que RT debe "recibir una explicación de la parte de Facebook sobre la razón exacta" del bloqueo.

Facebook anunció el mes pasado la supresión de 500 páginas relacionadas con Rusia, la mayoría afiliadas a la agencia de prensa pública Sputnik, también bajo responsabilidad de Simonian.

Otras noticias

Los millenials estadounidenses -la generación de entre 17 y 35 años- son un blanco popular para anunciantes y marcas, pero las empresas corren el riesgo de perder su atención al tratarlas como una población homogénea.

El primer vehículo espacial israelí despegará la noche del jueves al viernes hacia la Luna, donde el artefacto, esencialmente financiado con fondos privados, recogerá datos sobre la formación del satélite, anunciaron este lunes los responsables de la operación.

Proveedor estatal bloquea web de voluntarios para ayuda humanitaria en Venezuela » La estatal de comunicaciones CANTV bloqueó este lunes la web de voluntarios para la entrada de ayuda humanitaria gestionada por Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como el presidente encargado de Venezuela por 50 países, denunció la oposición.

Primer ensayo clínico en Japón de trasplante con células iPS en espina dorsal » Un grupo de investigadores japoneses anunció este lunes el próximo lanzamiento de un ensayo clínico con células madre pluripotentes inducidas (iPS) para tratar lesiones de la médula espinal.

Televisión rusa RT protesta tras bloqueo de varias de sus páginas en Facebook » La cadena rusa de televisión RT protestó este lunes contra el bloqueo de Facebook de varias de sus páginas, una de ellas con millones de abonados, y denunció una "herramienta de presión" de Washington.

Australia culpa a "agente estatal" de ataque informático al Parlamento » Australia acusó este lunes a "un agente estatal sofisticado" del ataque informático que sufrieron el Parlamento y varios partidos políticos hace algo más de una semana.

Parlamentarios británicos quieren pararle los pies a Facebook » Diputados británicos llamaron a reforzar la regulación que se aplica a las redes sociales, en particular a Facebook, en un informe publicado este lunes en Londres, para impedir que difundan noticias falsas comportándose como "gánsteres digitales".