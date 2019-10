La medicina abre los Nobel, antes de la literatura y el prestigioso premio de la paz

La medicina abre este lunes una semana de entrega de los Nobel atípica, con dos premios de literatura para dar vuelta la página del escándalo de agresión sexual en la Academia Sueca, y luego el prestigioso premio de la paz que sus admiradores quieren que se otorgue a Greta Thunberg.

El premio de medicina será anunciado este lunes en Estocolmo a las 11H30 (09H30 GMT). Seguirán el de física el martes, química el miércoles, literatura el jueves y economía el lunes 14.

El viernes 11, en Oslo, será revelado el o los nombres de los laureados al Nobel de la Paz. La militante sueca Greta Thunberg, creadora del movimiento "Fridays for Future" contra el cambio climático, es la favorita en las apuestas.

Para cada premio hay numerosas especulaciones, pero cualquier pronóstico es arriesgado, ya que las listas de los candidatos se mantienen en secreto durante 50 años.

Fechas para el anuncio de los galardonados de los premios Nobel 2019 (AFP/AFP)

Para el galardón de la paz, el comité noruego, que entrega ese premio, registró este años 301 candidaturas.

Tradicionalmente sensible a las preocupaciones de la opinión pública, el comité no pudo no haber visto el fenómeno "Greta" y la movilización que provocó en las jóvenes generaciones en su combate para alertar a los líderes mundiales sobre la urgencia de la lucha contra el calentamiento global.

"Lo que ha hecho desde el año pasado es extraordinario", estima Dan Smith, director del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, según sus siglas en inglés). "El cambio climático es un problema que está estrechamente vinculado con la seguridad y la paz", agrega.

Sin embargo, para Henrik Urdal, director del Centro de Investigación para la Paz (PRIO), es "muy improbable" que Thunberg sea premiada por dos motivos: su juventud y la carencia de pruebas claras de un vínculo entre calentamiento global y conflicto armado.

Entre los candidatos también son mencionados el primer ministro etíope Abiy Ahmed, artífice de la reconciliación con Eritrea, y oenegés como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

- Más de 600 candidaturas -

En medicina, el instituto Karolinska recibió 633 candidaturas.

Según la radio pública sueca SR, el premio podría recompensar las investigaciones de la estadounidense de origen libanés Huda Zoghbi sobre las mutaciones del gen Mecp2, responsable de enfermedades cerebrales, mientras que el diario Dagens Nyheter (DN) apuesta por los inmunólogos Marc Feldmann (Australia) y Ravinder Maini (Gran Bretaña) por sus trabajos sobre la artritis reumatoide.

El nombre de la estadounidense Mary-Claire King, que descubrió el gen BRCA1, responsable de una forma hereditaria de cáncer de seno, también suena en las apuestas.

- Devolver el prestigio a la literatura -

¿Y la literatura?

Este 2019 debe marcar el comienzo de la resurrección para la Academia Sueca que entrega el Nobel de Literatura y que quedó expuesta el año pasado al tráfico de influencias y las denuncias de agresión sexual.

La academia tuvo que postergar el anuncio del Nobel 2018 -algo inédito en 70 años de historia- ante la ausencia del quorum requerido por las renuncias en masa.

Por ello el jueves 10 habrá dos medallas de oro, una para 2018 y la otra para 2019.

Como todos los años desde 1901, en los salones literarios se escuchan miles de rumores que suelen representar más bien el deseo de quienes los propagan.

La polaca Olga Tokarczuk, el keniano Ngugi Wa Thiong'o, el albanés Ismail Kadaré, la estadounidense Joyce Carol Oates y, el eterno olvidado, el japonés Haruki Murakami son algunos de los nombres más citados.