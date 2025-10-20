GRABADO el 20-10-2025

SE HUNDIÓ SOLA Patricia Chirinos hace terrible papelón en el valor de la Verdad: fue infantil

QUEDÓ EN VERGÜENZA La congresista Patricia Chirinos se volvió viral por sus actitudes infantiles y su falta de profesionalismo durante la última emisión del programa El valor de la verdad de los políticos, conducido por Beto Ortiz. Su comportamiento hacia el abogado Diego Pomareda, por su postura política y su edad, generó miles de críticas en redes sociales. Incluso el periodista tuvo que intervenir en varias ocasiones para calmar los ánimos.



Hasta la congresista Martha Moyano se mostró incómoda, pues Chirinos lanzaba comentarios ofensivos e interrumpía constantemente cuando alguien intentaba dar su opinión. Durante la entrevista, además, confirmó su intención de postular al Senado o a la Cámara de Diputados en las elecciones de 2026.





