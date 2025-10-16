GRABADO el 16-10-2025

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia"

Desde Exitosa Noticias

Cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a sujeto que asesinó a Eduardo Ruiz.

Nicolás Lúcar señaló que el país se encuentra otra vez en un contexto de confrontación.

Nicolás Lúcar señaló que el país se encuentra otra vez en un contexto de confrontación.

Nicolás Lúcar: "¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 16/10/25.

Nicolás Lúcar: ¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?".

José Baella: "Cuando voy a una marcha y me tapo la cara es porque voy a cometer un delito".

José Baella: "Siempre hay infiltrados, quiénes tenían como objetivo quemar el Congreso".

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia".

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia".

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos".

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos".

El panorama en Palacio de Gobierno tras protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Hoy, 16 de octubre, se celebra el día mundial del pan.

Entidades del Estado emiten nuevas resoluciones para fortalecer la gestión pública y sectorial.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.