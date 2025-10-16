GRABADO el 16-10-2025

José Baella: "Cuando voy a una marcha y me tapo la cara es porque voy a cometer un delito"

En entrevista con Exitosa, el jefe del GEIM de la Municipalidad de Lima, José Baella, cuestionó que los manifestantes se cubran el rostro y aseguró que ello evidencia una intención de "cometer una situación irregular".

Noticias del Perú y actualidad, política.

Desde Exitosa Noticias

Cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a sujeto que asesinó a Eduardo Ruiz.

Nicolás Lúcar señaló que el país se encuentra otra vez en un contexto de confrontación.

Nicolás Lúcar: "¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 16/10/25.

Nicolás Lúcar: ¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?".

José Baella: "Cuando voy a una marcha y me tapo la cara es porque voy a cometer un delito".

José Baella: "Siempre hay infiltrados, quiénes tenían como objetivo quemar el Congreso".

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia".

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos".

El panorama en Palacio de Gobierno tras protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Hoy, 16 de octubre, se celebra el día mundial del pan.

Entidades del Estado emiten nuevas resoluciones para fortalecer la gestión pública y sectorial.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a sujeto que asesinó a Eduardo Ruiz

Nicolás Lúcar: "¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?"

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 16/10/25

José Baella: "Cuando voy a una marcha y me tapo la cara es porque voy a cometer un delito"

José Baella: "Siempre hay infiltrados, quiénes tenían como objetivo quemar el Congreso"

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia"

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos"

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos"

El panorama en Palacio de Gobierno tras protestas contra el Gobierno y el Congreso

Hoy, 16 de octubre, se celebra el día mundial del pan

Entidades del Estado emiten nuevas resoluciones para fortalecer la gestión pública y sectorial

