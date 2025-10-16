GRABADO el 16-10-2025

José Baella: "Siempre hay infiltrados, quiénes tenían como objetivo quemar el Congreso"

En diálogo con Exitosa, el jefe del GEIM de la Municipalidad de Lima, José Baella, indicó que en toda manifestación existen grupos infiltrados que incitan a la violencia. Además, aseguró que dichas personas tenían como objetivo quemar el Congreso.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a sujeto que asesinó a Eduardo Ruiz.

Nicolás Lúcar señaló que el país se encuentra otra vez en un contexto de confrontación.

Nicolás Lúcar señaló que el país se encuentra otra vez en un contexto de confrontación.

Nicolás Lúcar: "¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 16/10/25.

Nicolás Lúcar: ¿Cuál era la amenaza que significaba para que le dispararan?".

José Baella: "Cuando voy a una marcha y me tapo la cara es porque voy a cometer un delito".

José Baella: "Siempre hay infiltrados, quiénes tenían como objetivo quemar el Congreso".

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia".

Lúcar: "La salida de Dina Boluarte traía consigo la decisión de a quién poner en la presidencia".

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos".

Nicolás Lúcar: "Fue una manifestación pacífica dónde lo que se reclamaba era que se vayan todos".

El panorama en Palacio de Gobierno tras protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Hoy, 16 de octubre, se celebra el día mundial del pan.

Entidades del Estado emiten nuevas resoluciones para fortalecer la gestión pública y sectorial.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.