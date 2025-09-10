MUERE en ATENTADO CHARLIE KIRK, activista conservador y seguidor de DONALD TRUMP en UTAH Gestión
El comentarista conservador Charlie Kirk, cercano aliado del expresidente Donald Trump, fue herido de bala durante un evento en la Universidad Utah Valley, en un retorno abrupto a la violencia en espacios públicos. Según videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que Kirk recibe el disparo mientras hablaba ante una audiencia numerosa. En respuesta, el universitario emitió un comunicado oficial anunciando el tiroteo y la detención de un sospechoso, mientras las autoridades abren una investigación exhaustiva. CharlieKirk DonaldTrump Tiroteo UniversidadUtahValley EventoArmado
El excongresista Jason Chaffetz, presente en el lugar con cerca de 2.000 asistentes, confirmó que el suceso ocurrió frente a gran número de testigos. Asimismo, el expresidente Trump pidió en su plataforma Truth Social: Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga! El incidente subraya la vulnerabilidad de figuras públicas en actos masivos y abre debate sobre seguridad, polarización y protección de oradores. SeguridadEnEventos Polarización LibertadDeExpresión ViolenciaPolítica
noticiashoy breakingnews actualidad CharlieKirk DonaldTrump tiroteo UniversidadUtahValley seguridad evento investigación arma libertaddeexpresión
Charlie Kirk
Donald Trump
Tiroteo Universidad Utah Valley
Disparo en evento
Sospechoso detenido
Seguridad en campus
Violencia en espacios públicos
Polarización política
Oración Trump
Jason Chaffetz
Herido de bala
Medios sociales videos
Comunicado oficial universidad
Investigación policial
Eventos masivos riesgo
Protección a comentaristas
Violencia política Estados Unidos
Impacto mediático tiroteo
Apoyo político reacción
Truth Social mensaje
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS VIVEN CALVARIO Y CLAMAN LIBERTAD RADAR24.
¿Qué se sabe del AUTOR del ATENTADO contra CHARLIE KIRK en UTAH? Gestión.
¿Está cerca el REGRESO de los 8 MILLONES de venezolanos en el EXTERIOR? I RadarClips.
PETE HEGSETH amenaza a MADURO y asegura que destruirán a todos los narcoterroristas Gestión.
Noticias del 11 de setiembre: MADURO ANUNCIA PLAN PARA DEFENDER VENEZUELA DE EEUU Noticiero.
¿En qué consiste el PLAN INDEPENDENCIA 200 anunciado por MADURO contra TRUMP? Gestión.
¿Quién era CHARLIE KIRK? ¿Cómo se alió con TRUMP y por qué atentaron contra él? Gestión.
EN VIVO: CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE Gestión.
Noticias de 10 de setiembre: FALLECE ALIADO DE DONALD TRUMP TRAS ATENTADO EN UTAH Noticiero.
MUERE en ATENTADO CHARLIE KIRK, activista conservador y seguidor de DONALD TRUMP en UTAH Gestión.
¿QUIÉNES ESTÁN COLABORANDO CON EE.UU. PARA ENTREGAR A MADURO? RADAR24.
MADURO reta a PUERTO RICO y lo acusa de hacer 'complot' con EEUU para agredir VENEZUELA Gestión.
Noticias del 10 de setiembre: OTAN DERRIBA DRONES RUSOS EN POLONIA Noticiero completo.
Noticias de 9 de setiembre: VENEZUELA MOVILIZA MILICIA CHAVISTA CONTRA EE.UU Noticiero.
¿Cómo un BLOQUEO de REDES SOCIALES desató una rebelión histórica en NEPAL? RadarClips.
Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.