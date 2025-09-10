GRABADO el 10-09-2025

MUERE en ATENTADO CHARLIE KIRK, activista conservador y seguidor de DONALD TRUMP en UTAH Gestión

El comentarista conservador Charlie Kirk, cercano aliado del expresidente Donald Trump, fue herido de bala durante un evento en la Universidad Utah Valley, en un retorno abrupto a la violencia en espacios públicos. Según videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que Kirk recibe el disparo mientras hablaba ante una audiencia numerosa. En respuesta, el universitario emitió un comunicado oficial anunciando el tiroteo y la detención de un sospechoso, mientras las autoridades abren una investigación exhaustiva. CharlieKirk DonaldTrump Tiroteo UniversidadUtahValley EventoArmado

El excongresista Jason Chaffetz, presente en el lugar con cerca de 2.000 asistentes, confirmó que el suceso ocurrió frente a gran número de testigos. Asimismo, el expresidente Trump pidió en su plataforma Truth Social: Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga! El incidente subraya la vulnerabilidad de figuras públicas en actos masivos y abre debate sobre seguridad, polarización y protección de oradores. SeguridadEnEventos Polarización LibertadDeExpresión ViolenciaPolítica

