¿Quién era CHARLIE KIRK? ¿Cómo se alió con TRUMP y por qué atentaron contra él? Gestión
En este video te contamos quién fue Charlie Kirk, un influyente comentarista, autor y activista conservador que cofundó Turning Point USA y se convirtió en una de las voces más potentes del movimiento juvenil de derecha en Estados Unidos. Analizamos sus ideales: su defensa del libre mercado, del derecho a portar armas, sus posturas sobre el género, su crítica al woke, su fe cristiana y cómo utilizó los campus universitarios para confrontar y movilizar a jóvenes. También revisamos el legado que deja tras su muerte el 10 de septiembre de 2025, baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah: ¿cómo marcará su partida el conservadurismo?
